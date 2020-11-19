شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: العالم يمكنه تدبير تكاليف توفير لقاح كورونا للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه من المهم توفير لقاح كورونا بسعر مناسب للفقراء ولا سيما ان ارتباط الاعلان عن اللقاح بالخلافات السياسية فى امريكا قاربت على الانتهاء بعد الاعلان عن فوز بايدن مبدئيا لحين الاعلان الرسمي ، معتبرا ان توفير30 مليار دولار للقاح كورونا ليس بالأمر الكبير في ظل وجود نحو 150 تريليون دولار في الصناديق الاستثمارية العالمية .

جاء ذلك مع الاعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، حيث أضاف انه من المهم توفير اللقاح للدول الاكثر فقرا ، حتى يتسنى القضاء على الوباء فى مختلف الدول ،لافتا أن الديون تتزايد على الدول وقد تصل ل280 مليار دولار بما يمثل ثلاث مرات ونصف الدخل العالمى، بخلاف خدمة الدين نفسه وما يترتب على ذلك وهذا دور مهم لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بحيث لا تتحول الديون الى ازمات .

أوضح انه ما دامت الدول قادرة على خدمة الدين ليست هناك مشكلات وقبل حدوث الازمات ، وان حدثت الازمات يمكن اعادة هيكلة الديون كما حدث مع اليونان مؤخرا ونجاحها فى ادارة الديون وكذلك تجربة الارجنتين وهى تجربة درامية وخرجت منها بتوافق مع الدائنين من القطاع الخاص .

واشار الدكتور محمود محيى الدين، انه فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية ل100 مليار دولار هو توجه محمود ، ولا سيما ان الصادرات الحالية فى حدود 35 مليار دولار ، وهذا يتطلب جهد كبير والاستفادة من البنية في مصر وزيادة الاستثمارات بالرغم من تراجع التجارة العالمية المؤقته ،موضحا أن صادرات مصر لو ضاعفت صادراتها للضعف لن تحدث مشكلة فى الاسواق شريطة ازالة العوائق امام التصدير فنحن لسنا الصين او الهند او فيتنام.

وأضاف انه يمكن تذليل العقبات بما يمكن المصدرين من زيادة الصادرات، وهذا مرتبط ايضا بتيسير دخول الالات والمعدات للداخل، موضحا انه لابد من مراجعة التصدير كاولوية والاستثمار معا .