شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة الألمانية: سنناقش الموضوع التركى فى قمة الـ 10 من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: سنناقش الموضوع التركي في قمة الـ 10 من ديسمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نقلت وسائل إعلام تركية تحذير الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من خطاب تركيا فيما يخص قبرص، مؤكدًا أنه يعمق الخلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبى.

وقال بوريل، فى بيان عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: "الإجراءات والتصريحات التركية الأخيرة بشأن قبرص تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، ونعتقد أن ذلك أدى إلى إثارة التوتر".

وقال بوريل: "على تركيا أن تفهم أن هذا الموقف يزيد فى تفاقم الانقسام والخلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبى"، وتابع: "كما ينبغى أن تكون التغييرات عميقة الجذور فى موقف الجانب التركى للعودة إلى الأجندة الإيجابية كما نرغب".