المتحدث العسكرى: انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة دون وقوع إصابات أو خسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم، دون وقوع أى إصابات أو خسائر، مشيرًأ إلى أنه جارى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



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