لقائدي الأتوبيسات.. الغرف السياحية: برنامج توعية صحية لتقديم خدمة متميزة للقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تحقيق نجاح كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد – COVID 19، وذلك من خلال تقديم برنامج توعوي للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، جاء ذلك بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني " TVET Egypt".

وأكد الاتحاد، أنه تم تدريب أكثر من 2000 متدرب حتى الآن بمختلف المحافظات السياحية بمصر، وجار تنفيذ برامج تدريبية لتشمل جميع العاملين بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أنه في ضوء تضافر جهود الاتحاد مع الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للحد من نزيف الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء انتشار الفيروس وذلك في ظل تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد، فقد تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لنشر البرنامج التوعوي بين قائدي المركبات السياحية وذلك ضمانا لنشر التوعية الصحية بين أكبر شريحة من العاملين بالقطاع السياحي، بجانب استكمال حزمة البرامج التدريبية التى يقدمها الاتحاد لتنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحي لتقديم خدمة متميزة فور عودة النشاط السياحي.

وتابع: "وتماشيا مع سياسة الدولة واشتراطات منظمة الصحة العالمية يتم تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية والتوعوية مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض".