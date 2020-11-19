صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقمين قياسيين في "جينيس" بتنظيم أكبر قافلة إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نجح صندوق تحيا مصر في تسجيل رقمين قياسيين بتوفير أكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واحتفل اليوم صندوق تحيا مصر بتسلم شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان نتشارك علشان بكره.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ،إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعداداً لفصل الشتاء في إطار المبادرة الإنسانية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأولى بالرعاية ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد عبدالغفار،وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، والمهندس عمرو طلعت وزيرً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له الخيام التي تعرض نماذج مكونات القافلة الإنسانية "نتشارك عشان بكره" 2020، وأكبر سير للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر 462 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدواجن والملابس والمستلزمات الطبية والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وعشرات الأطنان من المواد المطهرة، كما قام الدكتور مصطفي مدبولي بقص الشريط إيذانا ببدء انطلاقها إلى وجهتها لتوصيل المساعدات الى كافة المستحقين في كل محافظات جمهورية مصر العربية.