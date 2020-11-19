رئيس نادي دبي للصحافة تشارك في مؤتمر مستقبل الإعلام.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
تشارك منى غانم المري، رئيس نادي دبي للصحافة، في مؤتمر مستقبل الإعلام، الذي تعقده وزارة الدولة للإعلام يوم السبت القادم.
ومن المقرر أن تشارك المري في مناقشة العديد من المحاور الهامة التي تخص مهنة الصحافة ومواكبتها للمستقبل الرقمي، مع عدد من خبراء الإعلام في مصر و9 دول أخرى.
ومنى غانم المري، هي إعلامية إماراتية ومسؤول إعلامي حكومي بدولة الإمارات وتترأس نادي دبي للصحافة منذ تأسيسه، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ، ونالت لقب "قائد عالمي شاب" من المنتدى الاقتصادي العالمي في 2014.
ودعت وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم، للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، وسيتم استقبال أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء.
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