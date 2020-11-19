وزيرا النقل والشباب يودعان الفوج الأول من قطار الشباب بمحطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حرص الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الخميس، على توديع الشباب المشاركين في الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

والتقى الوزيران، مجموعة من الشباب المشاركين بالقطار قبل توجههم من محطة مصر بالسكك الحديدية إلى مدينتي الأقصر وأسوان، لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث يشارك في الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان 420 شاب وفتاة قدموا للاشتراك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأكد وزير النقل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وإطلاعهم بمعالم مصر التاريخية وفي إطار التكامل بين وزارات الحكومة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لتأمين وسلامة جميع الركاب، مضيفا أنه تم بعد التنسيق بين الوزارتين لتشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك)، و خلال الفترة من 19/11/2020 حتى 7/4/2021 بمعدل قطارين أسبوعيا فى الاتجاهين من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس، وهي قطارات درجة ثانية مكيفة أسباني وأن إجمالى عدد الرحلات 40 رحلة ذهاب وعودة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة للنشء والشباب، والتي تتيح لهم التعرف على المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام المطهرات والمعقمات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي كون سلامة الشباب المشاركين وصحتهم في مقدمة أولويات الوزارة.

وأعرب الوزيران عن خالص تمنياتهما بسلامة الوصول للشباب المشاركين بالفوج الأول بمشروع قطار الشباب، و الاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان، والتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها المدينتان.