كيف تعاملت الشرطة مع عقر 4 كلاب ضالة لـ6 أطفال وشاب بالعجوزة؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 كلاب ضالة.. 7 مصابين بينهم 6 أطفال وشاب في مقتبل العمر.. تلخص هذه الكلمات ما جرى بشوارع ميت عقبة في حي العجوزة، شمال الجيزة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإصابة 7 أشخص -بينهم 6 أطفال- عقرتهم كلاب ضالة بدائرة قسم العجوزة.

التحريات أشارت إلى أن 4 كلاب ضالة عقرت 6 أطفال وشاب عشريني في شوارع منطقة ميت عقبة، نُقلوا إلى مستشفى إمبابة وحالتهم العامة مستقرة.

تحرك سريع جاء من اللواء أيمن الجيار مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط، فجرى التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالجيزة وجمعية الرفق بالحيوان.

غرفة عمليات سريعة تحركت للتعامل مع الواقعة. بحلول المساء تم الإمساك بـ4 كلاب ضالة بطريقة طبية "أفيز على هيئة كلبش مزود بحقنة مخدرة" ومن ثم وضع الكلاب في أقفاص.

ومن المقرر أن تخضع الكلاب المضبوطة للفحص على مدار أسبوع، لبيان مدى إصابته بحالة سعار.

من جانبهم، وجه أهالي ميت عقبة الشكر لرجال الشرطة ومسؤولي الطب البيطري على سرعة التحرك للحفاظ على سلامة ذويهم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر حكمدار الجيزة اللواء علي شلش بالواقعة.