ضبط هارب من 87 سنة سجنًا ومليار جنيه غرامة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى تحديد مكان اختباء رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة هاربًا من أحكام قضائية.

المتهم الذي يقيم بمنطقة مصر الجديدة أمكن ضبطه داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس؛ لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد من القضايا، أبرزها قضية الاستيلاء على قروض بنكية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وغرامة مالية بلغت مليارًا وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون جنيه.

وتبين أن المتهم مطلوب؛ للتنفيذ عليه فى حكمين مستأنف (جنحتين شيك وتبديد) بإجمالى حبس ثلاث سنوات وستة أشهر، ومحكوم عليه في 31 حكم حبس مستأنف "شيكات– تبديد" بإجمالي 59 سنة سجنًا.