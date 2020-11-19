الداخلية: مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات لـ31 ديسمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 31 ديسمير المقبل. وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكترونى. وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. ويتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط. ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي: - تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة. ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية وحتى انتهاء المدة المحددة.

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