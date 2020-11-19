أخبار مصر | مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم اليوم لقاءاته وجولاته التوعوية في أسوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم اليوم لقاءاته وجولاته التوعوية في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختُتمت اليوم الخميس بقاعة كلية الزراعة جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة وفد مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان: أهمية دور الأزهر الشريف، الذي ينشر وسيطة وسماحة الدين الإسلامي، والتعامل مع مختلف قضايا التفكك الأسري، ومحاربة فكر الإرهاب، وبَذْله جُهودًا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس.

وأضاف رئيس جامعة أسوان: أن البرنامج انطلق منذ يوم الاثنين الماضي، واختتمت فاعلياته اليوم الخميس؛ حيث أقيمت الندوات بالحرم الجامعي بصحاري، والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وبمقر كليتي التربية والتربية النوعية، وأسفرت الندوات عن تواصل بناء بين علماء الأزهر والطلاب، وتتطرق العلماء خلال إجاباتهم على تساؤلات الطلاب إلى تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة عن الدين، وبعض أحكامه، والعلاقات الأسرية، والعاطفية، في ظل المتغيرات التي طرأت علي المجتمع.

كما عقد وفد الأزهر لقاءات دينية وتوعوية في ساحات بمراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الحميد متولي مشرف وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: أن الأزهر يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي تجاه المجتمع، ويعمل علي معالجة القضايا المجتمعية من خلال نشاط مركز الفتوي الإلكترونية الفعال، والذي يعمل على محاربة الفكر الهدام، وتقوية أواصر المودة داخل الأسرة، وبين أبناء المجتمع.

وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الجامعة استضافت برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لمدة خمسة أيام، عمل خلالها علماء الأزهر على تنمية الوعي الديني لدى الشباب بما ينعكس على سلوكهم اليومي والتربوي والمجتمعي والديني.