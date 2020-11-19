أخبار مصر | أمين إعلام حزب "المصريين": فقراء مصر في أحضان صندوق تحيا مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين إعلام حزب "المصريين": فقراء مصر في أحضان صندوق تحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن دعم الرئيس السيسي للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل يُعد توجهًا استراتيجيًا لدى القيادة السياسية، ظهرت معالمه من خلال العديد من الإجراءات العملية التي وجه السيسي باتخاذها، وقام بمتابعة تنفيذها بنفسه.

وقال "مجدي"، في تصريح مساء اليوم الخميس، إن المبادرات الرئاسية انعكست بشكل واضح على حال المواطن البسيط، حيث استفاد منها الملايين منهم بشكل حقيقي، موضحًا أنه لولا وجود هذا الدعم الذى قدمته الدولة كأولوية لظلت هذه الفئات تعاني معاناة شديدة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر والعالم كله.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن المُتابع لتنفيذ مبادرات تكافل وكرامة، و«100 مليون صحة»، و«حياة كريمة»، ودعم ذوي الإعاقة، ومئات القرى التي تم إعمارها، وإمدادها بالمرافق، سيجد أنها جميعا لعبت دورًا حيويًا وبشكل إيجابي فى حياة محدودي الدخل، موضحًا أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ساعد العديد من الفئات المستحقة لهذا الدعم على مواجهة أعباء الحياة، خاصة مع ظهور جائحة كورونا التي أوقفت مظاهر الحياة في جميع دول العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسي في إطار دعمه أيضًا لمحدودي الدخل، أمر بحل مشكلة أصحاب العلاوات الخمس، والتي ظلت معضلة كبيرة، وشهدت خلافات وقضايا بين المواطنين والحكومة، حتى تدخل الرئيس السيسي وحسم الأمر لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي ومبادراته أكبر دليل ورد على المشككين.

وأشار إلى أن مبادرات الرئيس السيسي لها صدى واسع في خدمة الفقراء المصريين فقط وليس الأغنياء، موضحًا أنه منذ إنشاء الصندوق منذ خمس سنوات ظهر دورة وإنجازاته من خلال مشاركته بالعديد من المبادرات مثل فك كرب الغارمات والقضاء على فيروس "سى" ودعم المرأة المعيلة، انطلاقا من دوره في تحقيق حياة كريمة للإنسان المصري التي تحمل الكثير من عواقب الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يساهم أيضًا في العمل في تطوير القرى الأكثر فقرًا وتوفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، علاوة على دوره في دعم المشروعات الوطنية والمشاركة فيها.​

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.