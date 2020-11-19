أخبار مصر | إيهاب طاهر: الرئيس السيسي حقق نهضة في مجال التمور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيهاب طاهر: الرئيس السيسي حقق نهضة في مجال التمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس إيهاب طاهر، أحد أكبر صناع التمور في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بصناعة التمور عن طريق إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط معربًا عن ثقته في استمرار هذا الدعم للنهوض بهذا القطاع العام.

وأكد أن قطاع التمور سيشارك في تخفيضات الجمعة البيضاء واليوم العالمي للطعام في احتفالية ضخمة السبت المقبل بمدينة الرحاب بعنوان "متع بطنك" Belly Fun بحديقة" family".

وأشار في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك أكثر من 15 مليون نخلة بمختلف المحافظات ما يجعلها تستحوذ على 5% من حجم تجارة التمور عالميًا، مشيرًا إلى أنه يصدر لأكثر من 10 دول حول العالم وهم الهند، بلجيكا بنجلاديش، المانيا، روسيا، ماليزيا، كزاخستان، انجلترا، ليبيا، تركيا.

ولفت إلى أن الواحات البحرية تحتل المرتبة الأولى لإنتاج التمور حيث تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للتمور بل وأقدمها فى مصر حيث يتم زراعة أكثر من 750 ألف نخلة تنتج ما يقرب من 85 ألف طن من التمر سنويًا وتأتي في المرتبة لثانية بعد محافظة الوادي الجديد التي تقوم بزراعة 2 مليون نخلة وتنتج أكثر من 65 ألف طن سنويًا.