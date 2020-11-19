أخبار مصر | الاعتداء علn الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة.. وتحرير محضر بالواقعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاعتداء علn الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة.. وتحرير محضر بالواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى للاعتداء من قبل مجهولين، عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة حيث قام على اثرها ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة.

وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا،وتجمع ثلاثة اشخاص اخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة واحدثوا بعض الاصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وقام فريق الوحدة المتنقلة بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف الى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

كما توجه الفريق إلي قسم شرطة مدينة نصر حيث تم تحرير محضر وحجز احد المتعدين بالضرب بعد هروب الأخرين والسيارة الملاكى، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث تم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم اخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر،ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.