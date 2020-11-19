أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل المبتسر والقافلة التوعوية بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل المبتسر والقافلة التوعوية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أولى قوافل الرعاية والتوعية المجتمعية والدينية بجمعية تنمية المجتمع، بقرية بلانة بأسوان، بمشاركة وتعاون فرعي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بأسوان والدقهلية؛ لتقديم الرعاية للمجتمعات الأكثر احتياجا، بحضور ورعاية كل من: الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس فرع المنظمة بأسوان، د. فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، خلال فعاليات احتفالية الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، باليوم العالمي للطفل المبتسر.

قال الشيخ أشرف موسى، عضو فرع المنظمة: إن الإسلام يحرص على حفظ وصيانة الإنسان في جميع مراحل حياته؛ فالطفولة هي أول مرحلة في حياة الإنسان، فقد اعتنى بها وأولاها اهتمامًا كبيرًا، حيث يعتبر الإسلام أول المهتمين بحقوق الطفل؛ إيمانا أن الأطفال هم المستقبل وشباب الغد، ووضع الإسلام دستورًا شاملًا لحقوق الطفل يحفظ حقوقه قبل مولده وهو جنين، وبعد ذلك في سنوات طفولته المختلفة.

وأشار إلى أن من الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل حقه في الرضاعة؛ لما لها من أهمية للطفل في كل النواحي الجسدية، حيث تحميه من الأمراض وتقوي مناعته؛ لذلك فرض المولى سبحانه وتعالى على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين.

وأشار الشيخ شعبان عبد ربه، عضو فرع المنظمة، إلى تكريم الإسلام للمرأة؛ حيث كفل لها الحقوق التي كانت تفتقدها قبل الإسلام.

وأضاف أنه لا بد من الحفاظ على صحة المرأة في مختلف مراحل عمرها.

وأجاب عضو المنظمة عن استفسارات وأسئلة الحضور فيما يخص دور القافلة ومهامها، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تدور في أذهانهم.

وأكدت د. فاطمة كشك، رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، والمشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، على أهمية دور المرأة في المجتمع، مؤكدة أنه خلال هذه القوافل سيتم تقديم الدعم المادي، وعمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة.

وأوضحت كشك الهدف الأساسي من هذه القوافل، وهو تحسين الوعي، ودعم المرأة والطفل، ودمج الأطفال المعاقين مع المجتمع، وتقديم الوعي الديني والمشورة الأسرية، مؤكدة على استمرار هذه الفعاليات لمدة عام حتى يتم تحويل هذه القرى إلى قرى نموذجية.

حضر الفعاليات الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، والدكتورة منى الناقة، المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة هدير أبو العلا، مسئول برنامج التغذية بالجمعية، والأستاذة إيمان عبد العزيز، مسئول التربية الإيجابية والرعاية النفسية بالجمعية، ومسئول صوت أطفال حلمنا، والأستاذ أحمد عوض، منسق فرع المنظمة بأسوان.

جدير بالذكر أن القافلة تشمل أنشطة توعوية، اجتماعية ودينية وتثقيفية وصحية، بجانب توزيعها بعض المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.



ومن المقرر أن تقوم القافلة بزيارة قرية جبل تقوق بأسوان، يوم الجمعة؛ لاستكمال مهامها وتنفيذ أنشطتها التوعوية.