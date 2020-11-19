مصر | الداخلية تعلن مد الفترة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى نهاية العام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تعلن مد الفترة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية عم مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 31 ديسمير 2020م.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.

إختيار خدمات المركبات.

إختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.



هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.