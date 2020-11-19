مصر | القبض على صاحب كلب عقر طفلا في الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب كلب عقر طفلا في الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول أحد البرامج التليفزيونية، استغاثة مواطن من وجود شخص يتجول بكلبين قاما بالهجوم على شقيقه الأصغر مُحدثًا به إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة من (أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم) بتعرض (نجله) لعقر كلب وحدوث إصابته بجروح.

وأمكن تحديد مُرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات المنطقة)، وأنه يتملك عدد (2) كلب.

وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وعلل حدوثها بسبب استثارة المجني عليه للكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.