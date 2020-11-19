مصر | القبض على 4 سيدات لممارستهم الدعارة عبر الفيسبوك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على 4 سيدات لممارستهم الدعارة عبر الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أربعة سيدات) بالقاهرة لقيامهن بالإعلان عن أنفسهن من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ويبدين خلالها إستعدادهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، وأقرت إحدى المتهمات بقيامها بتسهيل إستغلال باقى المتهمات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (عدد 6 هاتف محمول تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.