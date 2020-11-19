مصر | القبض على شاب أعلن عن نفسه لممارسة الفجور عبر الانترنت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على شاب أعلن عن نفسه لممارسة الفجور عبر الانترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، ويبدى خلالها إستعداده لممارسة الفجور.

وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.