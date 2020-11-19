شكرا لقرائتكم خبر عن المتيني: الشهور الأولى لبعثتي في باريس كانت مثل الكابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه اختار من البداية التخصص في مجال زراعة الكبد، وإن هناك متلازمة تؤدي إلى فشل كلوي ووفاة بعيدا عن البلهارسيا، لافتا إلى أنه سافر إلى إحدى البعثات في فرنسا واستمر فيها لمدة 3 سنوات، ولكن الشهور الأولى لبعثتي في باريس كانت مثل الكابوس.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن المدرسة الفرنسية في جراحة الكبد متميزة جدا، ويسبقون الإنجليز بكثير جدا، موضحا أنه كان مركزًا جدا في إتقان زراعة الكبد.

وأكد أنه لم يكن يتخيل أن يصبح عميدا لكلية الطب أو رئيسا لجامعة عين شمس، منوها بأن نقل وزراعة الكبد هي الجراحة الأكثر تعقيدا، حيث إنه كان ينادي بأن فيروس سي كانت قضية أمن قومي منذ التسعينيات، ولم يسمع أحد لذلك.

وأشار إلى أن زراعة الأعضاء قائمة على فريق من مختلف الأعمار وليس شخصا واحدا، مؤكدا أن الفرق الطبية التي تقوم بزراعة الكبد هي منظومة متكاملة.

وتابع: عمليات نقل وزراعة الكبد في البداية تستغرق أكثر من 15 ساعة، ولكن الآن تستغرق حوالي 5 ساعات، لافتاً إلى أن أولى خطواته في تنفيذ عملية زراعة الكبد كان في مستشفى خاص.