شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبد العزيز: لولا كورونا لزادت نسبة الإقبال في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي عبدالعزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن أي انتخابات على وجه الكرة الأرضية يشوبها اتهامات وتشكيك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الانطباعات السابقة عن الانتخابات في مصر تلقي بظلالها على رؤية البعض.

وتابع أن نزول 28% نسبة جيدة ولكن كان من الممكن ان تكون أعلى ولكن فيروس كورونا أثار مخاوف البعض وأثر على نزول الناخبين.

وأكد عبدالعزيز أن حجم الإنفاق أمر صعب تحديده أو رصده في كل العالم ومن الممكن أن تكون المبالغ المصروفة في هيئة تبرعات أكبر بكثير من سقف الإنفاق.