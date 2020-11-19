شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعه في زيارة تفقدية بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بسيوة السيد القُصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته لسيوة بحضور اللواء عمر عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصرى ،والدكتور عبدالله زغلول القائم رئيس مركز بحوث الصحراء ومديري الزراعة والطب الييطرى بمطروح والعميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وعدد شيوخ وعواقل سيوة

ورحب محافظ مطروح بوزير الزراعة والوفد المرافق على ارض سيوة.. التي تحمل الكثير من الطموحات والآمال لمستقبل واعد ...مع إهتمام القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتنميتها.. مع ما يشهده أهالى سيوة مع إستمرار توافد الوزراء لمتابعة ما يتم على أرضها من جهود تنموية... والإسهام في حل مشكلات مزمنة عانت منها لعقود طويلة كان من أهمها المشكلات الزراعية والرى.

وفي كلمته تقدم وزير الزراعة بالشكر على حفاوة الاستقبال مع تاكيد اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح وواحة سيوة مع اعطاء نظرة شاملة للتنمية وتقديم كافة الدعم من خلال نظرة طموحه للارتقاء بسيوة بتاريخها وأهلها

وفي رده على مطالب واحتياجات الأهالي بسيوة ،اكد وزير الزراعة على تلبية كافة المطالب

مشيرا إلى ارسال القوافل البيطرية اخرها بالتنسيق مع معهد التناسليات وفحص معظم الثروة الحيوانية بسيوة ،كذلك الإسراع في تطبيق نظم الزراعة الآلية والدفع بالمعدات والالات الزراعية والاجهزة اللازمة من جرارات وماكينات فرم وقلابات الكمبوست والميكنة الزراعية مع الخفاظ على الزراعة العضوية والحفاظ عليها بسيوة