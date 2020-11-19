شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: المستهدَفون من القافلة الإنسانية 5 ملايين فرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه كان هناك تكليف بتكثيف الجهود بسبب الشتاء، بتوجيه من الرئيس، بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، أو منظمات المجتمع المصرى، لاختيار الأسر المستهدفة، فالقافلة الإنسانية تتضمن 2 مليون دجاجة ومليون بطانية، ومعرضًا للرعاية الصحية أو التنمية الاقتصادية أو الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وتابع مختار، خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، سنغطى 27 محافظة، فعدد المستهدفين مليون أسرة، أو 5 ملايين فرد، وهو ما جعل لدينا رغبة وطموحًا في تسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، بأكبر قافلة للدواجن، وغدا تنظيم أطول اصطفاف للقافلة الإنسانية بطول 3 كيلوات و2 متر، والتكلفة تتعدى المليار جنيه، فصندوق تحيا مصر قائم على التبرعات، وأى شخص وأي مؤسسة يمكنه التبرع، ومنظمات المجتمع المدنى تتشارك معنا.

وتابع: «الصندوق معاون للدولة والحكومة، فنحن نتشارك مع كل الوزارات، مثل التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى، فالركيزة الأساسية بكل ما يتعلق بالتنمية قائم على المشاركة المجتمعية».