شكرا لقرائتكم خبر عن حنان زينال توضح مفهوم علم الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن علم الطاقة يمكن تعريفه بشكل عام على أنه السبب الرئيسي في المتغيرات فهي النتيجة التي يمكن أن تحصل عليها باستعمال قوة معينة غير ملموسة، ونظرًا لتعدد أشكال القوة تتعدد أشكال الطاقة بين الكهرومغناطيسية والحرارية الكيميائية.

وأضافت «زينال»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الطاقة هي إحدى الظواهر الطبيعة التي يتم استمدادها من الكون، وهي عديمة الثبات فهي ليست مرئية وليس لها شكلًا ولا تفنى ولا تخلق من العدم، ولكنها تتحول من شكلٍ إلى آخر، وتبعث النشاط والحياة، وهي أحد أشكال النشاط التي لا تقاس بأجهزة القياس المعروفة، وإنما تقاس بجهاز خاص يدعى البندول.

وتابع: «مفهوم الطاقة روحاني فكل فئة تسمى الطاقة الروحانية بحسب معتقدها ولغتها، وبحسب التمارين التي تمارسها لاستمداد الطاقة»، مشيرة إلى أن الطاقة تعتمد على قوة الإيمان والتركيز، وتستخدم في فنون القتال والعلاج الطبي، ولها تأثيرات كبيرة على الحياة والصحة وعلى منهج الحياة، وتعبر الطاقة الداخلية للشخص عن مشاعره وتفكيره.