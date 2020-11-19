شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح ووزير الزراعه يفتتحان مبنى محطة البحوث الزراعية بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزير الزراعة السيد القصير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المبنى الادارى لمحطة بحوث الصحراء بسيوة مشيدا بالمبنى ودوره مع اهمية التدريب للمزارعين وطلاب كلية الزراعة والطب البيطرى ولا على تقتصر على المهندسيين والاطباء الييطريين

كما استمعا لاعمال مركز البحوث بسيوة والذى أنشئ عام ٢٠٠٠ لتقديم خدمات البحثية والإرشادية في المجالات الزراعية والبيطرية وشرح للمساحات الزراعية والمزارع التي يقوم المركز على تنميتها ومنها مزرعة خميسة كنموذج للاستصلاح بالرى الحديث وبرنامج العمل بها

كما تفقدا نموذج لمزرعة ارشادية مع تطوير البنية التحتية كنموذج للمزارع ،ووجه وزير الزراعة باهمية التطبيق العملى على ارض الواقع ليلمس مزارعى سيوة ما يمكن به تطوير الزراعة بسيوة وضرورة اقامة حقول ارشادية يشهدها المزارعين