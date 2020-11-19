شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر ماركت» يحتل الترتيب الأول في نقل «كورونا».. ويليه المدارس والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت البيانات الجديدة التي قامت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من خلال تطبيق الفحص والتعقب، أن محال السوبر ماركت أكثرالأماكن خطورة في انتشار فيروس كورونا، في حين تحل المدارس الثانوية في المرتبة الثانية يليها في الترتيب المدارس الابتدائية ثم المستشفيات .

وقالت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس إن هيئة الصحة العامة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أعادت تقعب الخطوات وقامت بتحليل الاتصالات بين 128.808 أشخاص ممن يستعملون تطبيق الفحص والتعقب الخاص بهيئة الخدمات الصحية، كي تكتشف الأماكن الأكثر نقلا للعدوى الفيروسية ومن ثم الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد التقرير أن البيانات الجديدة تشير إلى أن محال السوبر ماركت هي المكان الأول الذي ينتقل فيه الفيروس مسببا الإصابة، في حين أن كان المكان الثاني ألأكثر شيوعا لانتقال المرض وفقا لاختبارات العينات الإيجابية للمصابين بـ«كوفيد-19» كان المدارس الثانوية، تليها المدارس الابتدائية ثم المستشفيات ودور الرعاية .

ونبه التقرير إلى أن الأشخاص الذين ظهرت عينات تحاليل إيجابية لديهم، مما يعني إصابتهم بالفيروس، كانوا قد ذهبوا على الأرجح جدا للتسوق، وحضروا جلسات تعليمية خاصة برعاية الأطفال أو خرجوا لتناول الطعام في الخارج .

وأشارت إلى أنه تم تسجيل وتحليل بيانات ما يقرب من 9.789 من الأماكن العامة، والتي انتقلت فيها العدوى، حيث كانت أخطرها في انتشار الفيروس على الترتيب، السوبر ماركت 18.3%، المدارس الثانوية 12.7%، والمدارس الابتدائية 10.1%، والمتشفيات 3.6%، ودور الرعاية 2.4%، والكليات 2.4%، والمخازن 2.2%، رياض الأطفال 1.8%، الحانات 1.6%، أماكن الضيافة 1.5%، الجامعات 1.4%، أماكن هندسة التصنيع 1.4% أسر أقل من خمسة أشخاص 1.2%، صالات الألعاب الرياضية 1.1% المطاعم والكافيهات1.0%.