شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني عن تدريبات نسور النيل: التعاون مع مصر أولوية لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس الأركان السوداني الفريق ركن عبدالله البشير أحمد الصادق، إن الجيش السوداني لا يرسل رسائل لأحد ويهدف لتطوير قُدراته، مؤكدا أن التعاون مع مصر يعابر بمثابة أولوية لبلاده.

ونقلت صحيفة «السوداني» عن الصادق قوله، إن «تعاون الجيش السوداني ونظيره المصري في عدة مجالات منذ قديم الزمان».

وأوضح أن «التعاون نال ثقة الجيشين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون وتطوير هذه العلاقة».

وأكد أن «تدريبات نسور النيل ليست لها أية رسائل».