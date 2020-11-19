شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: انفجار محدود بخط الغاز دون خسائر أو إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر. وأضاف أنه جارٍ التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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