شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة دسوق السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة هندسة كهرباء مركز ومدينة دسوق عن فصل التيار الكهربائي بمناطق شارع الموقف القديم، شارع عبده زعلول، منطقة الكشله حتي فم الصعيدي، وشارع الشركات، ومنطقة أرض مفتاح، وذلك يوم السبت من العاشره صباحا وحتي الثانية بعد الظهر بسبب عمل الصيانة الدورية. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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