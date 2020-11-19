رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني «نسور النيل–1» بالسودان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حضر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك «نسور النيل- 1». وتنفذ المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك «نسور النيل- 1» بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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