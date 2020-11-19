شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح صندوق تحيا مصر فى تسجيل رقمين قياسيين بتوفير أكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم، وتسجليها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واحتفل اليوم الخميس، صندوق تحيا مصر بتسلم شهادتى تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكرة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، اليوم الخميس، إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعداداً لفصل الشتاء فى إطار المبادرة الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأولى بالرعاية ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، والمهندس عمرو طلعت وزيرً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له الخيام التي تعرض نماذج مكونات القافلة الإنسانية "نتشارك عشان بكره" 2020، وأكبر سير للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر 462 شاحنه محملة بالمواد الغذائية والدواجن والملابس والمستلزمات الطبية والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وعشرات الأطنان من المواد المطهرة، كما قام الدكتور مصطفي مدبولي بقص الشريط إيذانا ببدء انطلاقها إلى وجهتها لتوصيل المساعدات الى كافة المستحقين في كل محافظات جمهورية مصر العربية.















