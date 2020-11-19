شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إطلاق أكبر قافلة تحت رعاية الرئيس السيسى لدعم مليون أسرة بتكلفة مليار جنيه، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

السيسى يحضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكاديمية الشرطة، حيث حضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وكان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية".

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3)

انطلقت فاعليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى.

أشهر قهوة حريمى.. حكاية 6 بنات ملوك الميه السخنة في الإسكندرية

خاضت المرأة المصرية معارك كثيرة، لترسم مستقبلا جديدًا يليق بطموحاتها، وبذلت أيضًا جهدا مضنيًا بداية بشحذ الهمم، وحشد الطاقات ونهاية بجني العديد من المكتسبات نحو تمكينها فى كافة المجالات ولكن اليوم نرى 6 فتيات تعليم عالي يعملون في مقهى شعبي في الإسكندرية.

خالد فايق عزب يكشف كواليس مرض والده.. ويؤكد: كورونا منعتنا من تنفيذ وصيته .. فيديو

قال خالد فايق عزب، نجل الفنان الراحل فايق عزب، إنه رافق والده خلال رحلة علاجه بالمستشفى، حتى إصابته بفيروس كورونا ودخوله العزل الصحى.

الداخلية تضبط 2.5 طن حشيش بقيمة 200 مليون جنيه داخل حاويات بميناء الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 2,500 طن بميناء الإسكندرية البحرى قادمة من إحدى الدول، تمهيداً لترويجها داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

للمرة الثانية..والد محمد صلاح: والله زوجة ابنى مش مصابة بكورونا وقاعدة مع بناتها

جدل واسع حول حقيقة إصابة ماجى زوجة النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى، وبالرغم من تأكيد مصادر مقربة من الأسرة إيجابية مسحتها الجديدة، إلا أن والد النجم العالمى محمد صلاح نفى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، اليوم الخميس، ما ذكرته المصادر جملة وتفصيلاً.

دار الإفتاء: صلاة الجمعة بالمسجد للمصاب بكورونا حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء، إن مَنْ تأكَّدت إصابته بفيروس كورونا، فلا تجب عليه الجمعة أصلًا، رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض، بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة في المسجد، لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد فى الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر، قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».

رئيس الوزراء: الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

شوقى غريب يعترف: ذهبت لمباراة البرازيل بـ"سندوتشات كفتة" لعمار حمدى

روى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، موقفاً طريفاً جمعه بعمار حمدى لاعب المنتخب والاتحاد السكندرى، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يوم ودية البرازيل وضعت موعد الغداء للمنتخب فى الرابعة عصراً، خاصة أن المباراة كانت فى التاسعة مساءً، وحينما أخبرت اللاعبين اعترض عمار حمدى قائلا "مقدرش أقعد خمس ساعات بدون أكل".

إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء

أطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارت المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.