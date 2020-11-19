شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سقوط الأمطار بمحافظتك غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غداً الجمعة وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية: القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق. الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية ) . السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( الإسكندرية –مطروح- سلوم –رشيد- بلطيم ) . السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق من ( دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بناس ) . شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (الفيوم – بني سويف – المنيا ) . جنوب الصعيد: لايوجد . أمطار الجمعة by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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