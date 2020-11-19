شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: السيطرة علي حريق بخط الغاز بعد إغلاق المحابس الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة التلول غرب مدينة العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

وأضاف المحافظ أن الانفجار لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد وإلي مساكن المواطنين بمدينة العريش والي المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

أشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» فور وقوع الانفجار، والتي قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق..مشيرًا إلى أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية.

لفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير .