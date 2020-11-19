شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بـ«بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالعمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بارض الحرية، وذلك لمنع التجمعات ولعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومخالفة القانون الخاص باجراءات المنظومة التعليمية. وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الإجراءات تأتى لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها حرصا على أبنائنا الطلاب وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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