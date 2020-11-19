شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منافذ لبيع اللحوم والدواجن والأسماك في مدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة الشروق عن الافتتاح التجريبي لمنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، في إطار تشغيل السوق الحضرى بالمدينة تحت اسم (منافذ الخير).

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في بيان، الخميس، إن التشطيبات تمت بمشاركة المجتمع المدنى حيث تضمنت الأقسام المنفذه على مساحة (1200م2) على (18) منفذ بيع مجهز بما يلزم من مصادر (كهرباء – مياه) ووصلات الصرف الصحى بأفضل مواد التشطيب المستخدمه بالأسواق شامله أماكن انتظار السيارات وبهدف التمكن من النظافه على الوجه الأمثل وحتى لا يتضرر أي من رواد المنافذ.

واكد الجهاز أن الأقسام ستكون إضافه مهمه لتجربة السوق الحضرى لتحقيقها الموازنه السعريه للسلع المختلفه المقدمه للمواطنين علاوةً على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء مدينة الشروق.

ويأتى تنفيذ السوق بهدف اتاحه فرص عمل وايجاد البديل الدائم للباعه الجائلين من خلال توفير مكان بديل مناسب لهم وإتاحته بمقابل رمزى عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.

كما يجري التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع وفى حالة رفع الأسعار يتم الإستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.