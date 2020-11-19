شكرا لقرائتكم خبر عن «5 خطوط نقل جماعي».. جهاز «أكتوبر الجديدة» يزف بشرى لسكان الـ800 فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة تفقدية بمنطقة الـ 800 فدان، بحضور اللواء على شلش، حكمدار مديرية أمن الجيزة، واللواء رأفت حمدان، مساعد مدير الأمن، رئيس قطاع أكتوبر، واللواء شريف شنيش، مدير ادارة مرور الجيزة.

وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ المجمع الشرطي بمنطقة الـ٨٠٠ فدان والذي يشمل (قسم شرطة- سجل مدني- دفاع مدني- إدارة مرور).

ولفت النجار إلى أنه جار تجهيز مكتب الشهر العقاري ومكتب للبريد، وماكينات صرف آلي ATM، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة نقل جماعي لتوفير ٥ خطوط داخلية وخارجية، بواقع خط لمنطقة الـ٨٠٠ فدان وخطين لمنطقة ابين بيتك ٦، وخطين لخارج المدينة لاماكن القاهرة المختلفة.