شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«حملات نظافة» و«فض أسواق» تعرف على أعمال رؤساء مدن كفر الشيخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدداً من حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتمهيد طرق، وفض سوق أسبوعي لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ،وأعمال رش وتطهير للمناطق والأحياء، والمصالح الحكومية، ومبادرة الرئيس قياس الضغط والسكر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقام رؤساء مدن الرياض وسيدي غازي ودسوق وفوه بحملات نظافة وفض الأسواق الأسبوعية وإجراءات الغلق الفوري للمطاعم والكافيهات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حملات إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحي.

وتفقد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، مدارس قرية التفتيش، والتقى بالمواطنين للاستماع لشكواهم ومتابعة أعمال النظافة بمدينة سيدي سال، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حملة قياس الضغط والسكر بمركز ومدينة سيدى سالم.