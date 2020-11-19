شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية: نجاح أول عملية تثبيت ساعد لمريض طوارئ بمستشفى هرمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى هرمل السادات التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، الخميس، نجاح قسم طوارئ العظام في إجراء عملية تثبيت الساعد الأيمن لأحد المرضى بعد استحداث جهاز الـC arm الجديد المتخصص في مثل هذا النوع من العمليات.

وأكد الدكتور هاني أبادير مدير المستشفى، في بيان، إن الجهاز الجديد الذي بدأت المستشفى العمل به سوف يحدث نقلة نوعية في إجراء عمليات العظام وتثبيتها وعمليات الفقرات والمسالك البولية كما أنه يستخدم في جراحات الأوعية الدموية.

وتواصل المستشفى استقبال حالات الاشتباه بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، مع بدء الموجة الثانية للوباء عن طريق قياس درجة الحرارة لكل مريض وسؤاله عن الأعراض قبل الدخول من بوابة المستشفى، حيث يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى بوابة دخول مختلفة للحد من انتشار العدوى بين باقى المرضى ويبدأ بعد ذلك استكمال الفحوصات لتأكيد الاشتباه أو نفيه.

يشار إلى أن المستشفى افتُتحت في البداية كمركز طبي مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م حيث يتكون المستشفى من عدة أقسام هي قسم العيادات الخارجية ويشمل 16 تخصصًا: باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نسا، انف وأذن، رمد، جلدية، أسنان، قلب، مسالك بولية، نفسية وعصبية، جهاز هضمي وكبد، مخ وأعصاب، علاج طبيعي، أوعية دموية بالإضافة لقسم الطوارئ والذي يعمل على مدار 24 ساعة بالتوازى مع خدمات المعمل والأشعة والعمليات وأيضاً القسم الداخلى والمكون من 6 غرف بسعة 15 سريرا.

الكنيسة الأسقفية تعلن نجاح أول عملية تثبيت ساعد لمريض طوارئ بمستشفى هرمل الكنسية (صور)

الكنيسة الأسقفية تعلن نجاح أول عملية تثبيت ساعد لمريض طوارئ بمستشفى هرمل الكنسية (صور)

الكنيسة الأسقفية تعلن نجاح أول عملية تثبيت ساعد لمريض طوارئ بمستشفى هرمل الكنسية (صور)

الكنيسة الأسقفية تعلن نجاح أول عملية تثبيت ساعد لمريض طوارئ بمستشفى هرمل الكنسية (صور)