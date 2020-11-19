شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ديسمبر المقبل نظر استئناف حمو بيكا على قرار حبسه في سب هاني شاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بالاسكندرية جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر الإستئناف المقدم من مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيهًا .

وتلقت محكمة جنح مستأنف المحكمة الإقتصادية في الإسكندرية، طلب إستئناف من محامى مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على الحكم الصادر ضد موكلة، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5آلاف جنيهًا، وذلك لإتهامة بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

كانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قضت بحبس المطرب المذكور لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

بداية الواقعة عندما تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ”حمو بيكا”، باقتحام منشآت عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وجاء في الدعوى، أن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، وإن “بيكا” يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.