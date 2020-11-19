شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحملة القومية لمكافحة الديدان المعويه في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ، انتهاء الحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، الخميس، والتي بدأت يوم الإثنين 9 نوفمبر.
وقالت "سلام" في بيان، الخميس، إن الحملة استهدفت ٥٠٥ آلاف طالب وحققت نسبة ١٠١.٣٪ من المستهدف، حيث تم تجريع ٥١١ ألفا و٩٢٧ طالبًا.
وقدّمت الدكتورة سوسن وكيل الوزارة الشكر لفرق إداره مكافحة البلهارسيا القائمه على الحمله ويبلغ عددها ٣٥٠ فريقا انتشرت على مستوى محافظة كفر الشيخ.
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