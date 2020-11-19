شكرا لقرائتكم خبر عن 660 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، عدد 10حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبيّة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان،، إنه جرى تسجيل10 حالات شفاء، ولا توجد حالات إصابة أو وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 660 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد على وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و48 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.