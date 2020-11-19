شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن جواز الحصول على رخصة «Freelance» لممارسة أي نشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول جواز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance).

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أجازت للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به، وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.