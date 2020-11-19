شكرا لقرائتكم خبر عن «مخيم إيواء» و«عيادات طبية متنقلة».. خطة «صحة الشرقية» لمواجهة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة مخيم الإيواء، والعيادات الطبية المتنقلة، باستاد الشرقية الرياضي، ضمن خطة التدريب العملي المستمر لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وإغاثة المتضررين نتيجة ذلك والذين يتم إيوائهم أو نقلهم للمخيم، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، وحرص محافظة الشرقية على الإستعداد والتدريب الجيد لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة.

كما قام وكيل الوزارة بمناقشة الخطة الموضوعة، وجاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، في حضور مندوبي مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر، ومسئول الطوارئ بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على إستمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها في التعامل مع الأزمات، مشيراً أن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.