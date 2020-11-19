شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء فى وفاة والدة عبد الله لاشين عضو مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للنائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها السيدة والدته، بمسقط رأسها بقرية الحمادين أم عثمان، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير.
وقدّم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحلة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته قوللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.
ورافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات.
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