شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يختتم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لطلاب جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت رعاية الدكتور فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة وفد مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية وبحصور الدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، على أهمية دور الأزهر الشريف الذي ينشر وسيطة وسماحة الدين الإسلامي والتعامل مع مختلف قضايا التفكك الأسري ومحاربة فكر الإرهاب وبذل الأزهر الشريف جهودا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس.

وأضاف رئيس الجامعة إلى أن البرنامج انطلاق منذ يوم الإثنين الماضي واختتمت فعالياته، اليوم الخميس، وأقيمت الندوات بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وبمقر كليتي التربية والتربية النوعية وأسفرت الندوات عن تجاوب الطلاب لتصحيح افكارهم المغلوطة نحو العلاقة الأسرية في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع.

وأضاف الدكتور عبدالحميد متولي، عضو المركز العالمي للفتوي الإلكترونية، أن الأزهر يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي اتجاه المجتمع والعمل على معالجة القضايا المجتمعية من خلال لجنة الفتوي الإلكترونية التي تعمل على محاربة الفكر الهدام وبث اواصر المودة بين الأسر والذي يعود بالنفع على الجميع.

وأشار الدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة استضافت برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لمدة خمسة ايام والذي أسدل الستار، اليوم الخميس، على أنشطة البرنامج لإفادة الطلاب بما ينعكس على سلوكهم اليومي والتربوي والمجتمعي والديني.