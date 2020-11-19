شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصحفين بالجيزة يعلن عن توافر تذاكر للسيرك الإيطالي بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن نادي الصحفين عن توافر تذاكر للسيرك الإيطالي بالتجمع الخامس للصحفيين وأسرهم بدءا أيام الخميس والجمعة والسبت ٢٦و٢٧ و٢٨ نوفمبر الجاري الساعة 5:30 س بسعرالتيكيت 50 جنيه. وقال خالد جمال عضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الرحلات، إن ذلك يأتي من منطلق حرص النادي على دعم الصحفيين وأسرهم في كافة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرحلات بأسعار مخفضة. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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