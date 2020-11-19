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شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّمت لجنة محافظة شمال سيناء الدفعة السادسة من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بحي المساعيد بالعريش للفائزين بالقرعة العلنية من المنقولين من رفح والشيخ زويد.
وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، في بيان، الخميس، أنه تم تسليم الدفعة السادسة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد، حيث تم تسليم الفائزين العمارات السكنية أرقام 21 و25 و26 و27 و30 والمتبقي من العمارات السكنية 6 و7 و8 و9 و10، بإجمالي 76 وحدة سكنية.
بدوره أكد المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة للمواطنين يوم الأثنين المقبل فور انتهاء إجراءات التعاقد مع مجلس مدينة العريش.
من جانبها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان الاجتماعي برفح والشيخ زويد، أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تسليم 5 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد انهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.
أشارت «برهومة» إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريًا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.
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