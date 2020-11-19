شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج 365»: إطلاق أكبر قافلة إنسانية فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” الصادر صباح غد الجمعة، تغطيات هامة لأبرز القضايا، وعلى رأسها إطلاق أكبر قافلة إنسانية فى تاريخ مصر تشمل مليون كرتونة غذائية ومليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس و1500 ماكينة غسيل كلوى. .. وإلى أهم العناوين: .. وإلى أهم العناوين: رئيس الوزراء يشهد بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية العملاقة لخدمة مليون أسرة بمليار جنيه.. إطلاق أكبر قافلة إنسانية فى تاريخ مصر.. مليون كرتونة غذائية ومليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس و1500 ماكينة غسيل كلوى وتجهيز 2000 فتاة.. والمبادرة تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا وتدخل موسوعة «جينيس» الرئيس يطالب الشباب باستيعاب التحديات من منظور الدولة وليس الفرد.. السيسى يحضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين لكلية الشرطة ويناقش مع جيل المستقبل قضايا الوطن الرئيس يطالب الشباب باستيعاب التحديات من منظور الدولة وليس الفرد.. السيسى يحضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين لكلية الشرطة ويناقش مع جيل المستقبل قضايا الوطن غدًا.. بدء تصويت الخارج فى إعادة المرحلة الأولى لـ«النواب».. البعثات الدبلوماسية فى 124 دولة تستقبل بطاقات الاقتراع عبر البريد.. وتسليم بطاقات الداخل للقضاة تمهيداً للتصويت الاثنين 11 شركة عالمية ومصرية تبحث عن الذهب فى 82 منطقة.. وزير البترول يعلن نتائج المزايدة الأولى على مساحة 14 ألف كيلو متر والاستعداد لطرح آخر للبحث عن 10 معادن 11 شركة عالمية ومصرية تبحث عن الذهب فى 82 منطقة.. وزير البترول يعلن نتائج المزايدة الأولى على مساحة 14 ألف كيلو متر والاستعداد لطرح آخر للبحث عن 10 معادن «الخليج 365» ترصد معاناة اللبنانيين بعد «جحيم المرفأ» إنجازات كبرى في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة إنجازات كبرى في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة الصحة العالمية: لقاح كورونا المنتظر لن يوفر حماية دائمة.. الإصابة بكورونا لا توفر مناعة دائمة ضد الفيروس.. وأحمد المنظرى: لم يتم تسجيل لقاح نهائى حتى الآن غدا.. بدء تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» غدا.. بدء تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» بدء تطبيق البروتوكول العلاجى الجديد لـ«كورونا».. «الصحة»: نسبة التعافى من الفيروس 91.1 %.. ونسب الإصابة 1077 مصابا لكل مليون مواطن «بلومبرج» تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة «بلومبرج» تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة 650 شركة طلبت الاستفادة من السداد النقدى الفورى منذ أول نوفمبر.. «المالية»: إقبال كبير على المبادرة لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى «تنمية الصادرات»

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