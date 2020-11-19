شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين التأمينات والإسكان على عدم مطالبة حاجزى الوحدات بـ"برنت تأميني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إنه قد تم اللإتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الإجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الإجتماعي بشهادة من التأمينات " برنت تأميني " أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لاصحاب المعاشات أو الأرامل .

و أشار عوض أن تلك الإجراءات جاءت إنعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير علي المواطن المصري بكافة المناحي الحياتية بصفة عامة و الإهتمام بأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة .

و أوضح رئيس الهيئة أنه قد تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزياً نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول علي تلك الوحدات السكنية.

و في سياق متصل أوضح عوض أنه تم التأكيد بجميع العاملين و موظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين و المترددين عليهم و المساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول علي الوحدات السكنية.